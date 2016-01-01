9.12016, Boonie Bears: The Big Top Secret
Мультфильм, Приключения94 мин6+
Мишки Буни: Тайна цирка (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Может ли слава заменить верных друзей? Когда кажется, что да, оказывается, что без близких сложно. Тем более, что в новой красивой жизни есть свои темные стороны и страшные тайны, которые можно пережить только вместе… Счастливая история о верных друзьях и проверке на прочность славой и испытаниями.
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СтранаКитай
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb