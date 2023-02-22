8.12022, LasseMajas detektivbyrå - Skorpionens gåta
Комедия, Семейный80 мин12+
Юные сыщики идут по следу таинственного грабителя. Детективная история для всей семьи
Этот фильм пока недоступен
Мини-детективы и тайна скорпиона (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Шведский семейный фильм о юных сыщиках, идущих по следу таинственного грабителя, терроризирующего их родной город. Все жители Виллерби с нетерпением ждут ежегодного праздника. Внезапно город потрясает серия дерзких краж, на месте которых преступник оставляет зодиакальный знак скорпиона. Кажется, ограбления направлены на то, чтобы сорвать готовящийся фестиваль. Джерри и Майя, молодые детективы-любители, берутся разрешить загадку и найти вора. Для этого они консультируются с ворчливой старухой Лилли, в прошлом — известной воровкой. Тем не менее таинственный Скорпион всегда остается на шаг впереди героев.
СтранаШвеция
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb