Мини-детективы и тайна скорпиона (фильм, 2022) смотреть онлайн

Шведский семейный фильм о юных сыщиках, идущих по следу таинственного грабителя, терроризирующего их родной город. Все жители Виллерби с нетерпением ждут ежегодного праздника. Внезапно город потрясает серия дерзких краж, на месте которых преступник оставляет зодиакальный знак скорпиона. Кажется, ограбления направлены на то, чтобы сорвать готовящийся фестиваль. Джерри и Майя, молодые детективы-любители, берутся разрешить загадку и найти вора. Для этого они консультируются с ворчливой старухой Лилли, в прошлом — известной воровкой. Тем не менее таинственный Скорпион всегда остается на шаг впереди героев.

