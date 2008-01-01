Миллионер из трущоб (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Бедняк Джамаль правильно отвечает на все вопросы индийского аналога «Кто хочет стать миллионером». Продюсер шоу подозревает эрудита в мошенничестве и с помощью полиции заставляет Джамаля пояснить каждый свой ответ. Оказывается, все его знания почерпнуты из удивительной и драматичной судьбы.



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