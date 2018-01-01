Микки – настоящая легенда. 90 лет волшебства
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Микки – настоящая легенда. 90 лет волшебства

Микки – настоящая легенда. 90 лет волшебства (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Микки – настоящая легенда. 90 лет волшебства
Мультфильмы97 мин0+

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Сюжет

Коллекция лучших короткометражек о приключениях Микки Мауса, с любовью приготовленная компанией Disney к юбилею легендарного анимационного персонажа. Сборник открывается мультфильмом «Пароходик Вилли», который в 1928 году познакомил зрителей с озорным мышонком, вскоре покорившим весь мир.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

8.4 IMDb