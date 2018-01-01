Микки – настоящая легенда. 90 лет волшебства (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Коллекция лучших короткометражек о приключениях Микки Мауса, с любовью приготовленная компанией Disney к юбилею легендарного анимационного персонажа. Сборник открывается мультфильмом «Пароходик Вилли», который в 1928 году познакомил зрителей с озорным мышонком, вскоре покорившим весь мир.



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