Мифика: Задание для героев (фильм, 2015) смотреть онлайн

Необычная девушка-волшебница по имени Марека живет в удивительном мире, где царит магия и волшебство. Девочка обладает невероятной силой некроманта. Она решила собрать команду из своих друзей. Вместе им придется сразиться с некромантом Шолоком, мечта которого - захватить весь мир.



