Мифика: Задание для героев (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Mythica: A Quest for Heroes
Фэнтези88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Необычная девушка-волшебница по имени Марека живет в удивительном мире, где царит магия и волшебство. Девочка обладает невероятной силой некроманта. Она решила собрать команду из своих друзей. Вместе им придется сразиться с некромантом Шолоком, мечта которого - захватить весь мир.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АДАктёр
Адам
Джонсон
- ДСАктёр
Джейк
Стормоен
- НПАктриса
Никола
Поснер
- КРАктёр
Кристофер
Робин Миллер
- НДАктриса
Натали
Дивайн
- Актёр
Кевин
Сорбо
- РДАктёр
Роберт
Джейн
- КЧАктёр
Ки
Чан
- ДФСценарист
Джейсон
Фоллер
- КГСценарист
Кайнен
Гриффин
- ДФПродюсер
Джейсон
Фоллер
- КГПродюсер
Кайнен
Гриффин
- САПродюсер
Саад
Аль-Энези
- ББПродюсер
Бретт
Боузман
- КНХудожник
Курт
Найт
- КГМонтажёр
Кол
Гласс
- РЙМонтажёр
Роб
Йорк
- АТОператор
А.
Тодд Смит
- НДКомпозитор
Натаниель
Дрю