Мифика: Задание для героев

Мифика: Задание для героев (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Mythica: A Quest for Heroes
Фэнтези88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Необычная девушка-волшебница по имени Марека живет в удивительном мире, где царит магия и волшебство. Девочка обладает невероятной силой некроманта. Она решила собрать команду из своих друзей. Вместе им придется сразиться с некромантом Шолоком, мечта которого - захватить весь мир.

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мифика: Задание для героев»