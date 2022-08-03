Мифика: Некромантка (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Mythica: The Necromancer
Фэнтези, Боевик91 мин18+
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О фильме
Молодая волшебница Марек, рожденная с темной способностью к некромантии, учится использовать во благо ту силу, которая способна погубить ее саму. Вместе с командой друзей она пытается помешать злодейским планам Темного Властелина.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АТРежиссёр
А.
Тодд Смит
- АДАктёр
Адам
Джонсон
- ДСАктёр
Джейк
Стормоен
- НПАктриса
Никола
Поснер
- ММАктёр
Мэттью
Мерсер
- РДАктёр
Роберт
Джейн
- Актёр
Кевин
Сорбо
- ДМАктёр
Дэвей
Моррисон
- ОСАктёр
Оскар
Санчес
- ДФСценарист
Джейсон
Фоллер
- ДПСценарист
Джастин
Патридж
- САПродюсер
Саад
Аль-Энези
- КНХудожник
Курт
Найт
- АТМонтажёр
А.
Тодд Смит
- НДКомпозитор
Натаниель
Дрю