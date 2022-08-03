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Мифика: Некромантка

Мифика: Некромантка (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Mythica: The Necromancer
Фэнтези, Боевик91 мин18+

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О фильме

Молодая волшебница Марек, рожденная с темной способностью к некромантии, учится использовать во благо ту силу, которая способна погубить ее саму. Вместе с командой друзей она пытается помешать злодейским планам Темного Властелина.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb