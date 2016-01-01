Мифика. Богоубийца (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Mythica: The Godslayer
Боевики, Фэнтези112 мин18+
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Сюжет
Зорлок собрал все части проклятого камня Даркспор и уже заполонил ордами нежити весь мир. Марек и Даген отправляются на поиски молота Тека - единственной вещью, способной разрушить проклятый камень. Но для полной победы над Зорлоком команде Алых терний придется отринуть все сомнения и, объед�инившись, вступить в последний бой.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лойд
- АДАктёр
Адам
Джонсон
- НПАктриса
Никола
Поснер
- ММАктёр
Мэттью
Мерсер
- БМАктриса
Бэйли
Мишель Джонсон
- ЭХ�Актёр
Этан
Хант
- КРАктёр
Кристофер
Робин Миллер
- КДАктёр
Купер
Дэниэл Джонсон
- КВАктёр
Клинт
Вандерлинден
- ПУАктриса
Пэрис
Уорнер
- ДФСценарист
Джейсон
Фоллер
- КГСценарист
Кайнен
Гриффин
- ЛБПродюсер
Ларисса
Бек
- ББПродюсер
Бретт
Боузман
- КНХудожник
Курт
Найт
- ЭДХудожница
Эмили
Джейкобсен
- ДШКомпозитор
Джеймс
Шафер