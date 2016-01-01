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Мифика. Богоубийца

Мифика. Богоубийца (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Mythica: The Godslayer
Боевики, Фэнтези112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Зорлок собрал все части проклятого камня Даркспор и уже заполонил ордами нежити весь мир. Марек и Даген отправляются на поиски молота Тека - единственной вещью, способной разрушить проклятый камень. Но для полной победы над Зорлоком команде Алых терний придется отринуть все сомнения и, объединившись, вступить в последний бой.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Фэнтези

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мифика. Богоубийца»

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