Мифика. Богоубийца (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Зорлок собрал все части проклятого камня Даркспор и уже заполонил ордами нежити весь мир. Марек и Даген отправляются на поиски молота Тека - единственной вещью, способной разрушить проклятый камень. Но для полной победы над Зорлоком команде Алых терний придется отринуть все сомнения и, объед�инившись, вступить в последний бой.



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