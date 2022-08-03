Миери и волшебный лес (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.52007, Миери и волшебный лес
Аниме, Мультфильм106 мин6+
О фильме
Родители одиннадцатилетней Миeри разошлись, и отец отправляет девочку, привыкшую к столичной жизни, к бабушке, в глухую деревню. Соскучившись сидеть дома, Миeри идет погулять в лес и неожиданно оказывается в странном и фантастическом мире. Ее окружают всевозможные духи и призраки, населяющие лес.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НЯРежиссёр
Нидзо
Ямамото
- Актриса
Ю
Аои
- ХААктёр
Хироюки
Амано
- ЭИАктриса
Эцуко
Итихара
- КСАктриса
Куоко
Сасаки
- ЁСАктриса
Ёко
Сасаки
- АТАктриса
Ая
Такасима
- ТНАктёр
Такаси
Нагасако
- ММАктриса
Мидори
Мацуо
- ТХАктриса
Титосэ
Хадзимэ
- МЦАктёр
Масааки
Цукада
- АМАктриса дубляжа
Анна
Мосолова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Русаков
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ОМХудожник
Осаму
Масуяма
- СНМонтажёр
Синъити
Натори
- ТХКомпозитор
Такэфуми
Хакэта