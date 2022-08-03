Миери и волшебный лес (фильм, 2007) смотреть онлайн

Миери и волшебный лес
Аниме, Мультфильм106 мин6+

О фильме

Родители одиннадцатилетней Миeри разошлись, и отец отправляет девочку, привыкшую к столичной жизни, к бабушке, в глухую деревню. Соскучившись сидеть дома, Миeри идет погулять в лес и неожиданно оказывается в странном и фантастическом мире. Ее окружают всевозможные духи и призраки, населяющие лес.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

