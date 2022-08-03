Миери и волшебный лес (фильм, 2007) смотреть онлайн

Родители одиннадцатилетней Миeри разошлись, и отец отправляет девочку, привыкшую к столичной жизни, к бабушке, в глухую деревню. Соскучившись сидеть дома, Миeри идет погулять в лес и неожиданно оказывается в странном и фантастическом мире. Ее окружают всевозможные духи и призраки, населяющие лес.

