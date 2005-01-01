Michael Bublé - Caught In The Act (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Caught in the Act — второй концертный альбом, выпущенный канадским джазовым певцом Майклом Бубле 15 ноября 2005 года. Он был снят и записан в театре Уилтерн в Лос-Анджелесе . Записанный концерт транслировался на канале PBS как эпизод Great Performances , а затем шоу было выпущено на DVD вместе с аудио компакт -диском для создания пакета альбома, хотя на аудиодиске было только восемь песен с концерта. В 2009 году видео также было выпущено на Blu-ray . В концерте приняли участие несколько приглашенных артистов, в том числе Лаура Паузини и Крис Ботти ., а также неожиданный комедийный стеб с Джошем Гробаном .



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