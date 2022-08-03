Для участия в научной конференции ученик кадетской школы решает углубиться в недетскую тему. Юноша начинает глубокое изучение таких явлений как околосмертный опыт (ОСО) и регрессивный гипноз. Не на шутку увлeкшись темой, Саша при поддержке своей подруги и специалиста в сфере гипноза решает на себе испытать метод регрессивного гипноза. Эксперимент открывает юному исследователю знания о жизни, смерти, любви и… душе.

