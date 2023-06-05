Месть (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Южнокорейский фильм «Месть» — криминальный триллер о том, как желание узнать правду и добиться справедливости способно поглотить человека.
Чу Воль-у погибает накануне Рождества — тело молодого мужчины обнаружили в резервуаре для воды. Полиция называет его смерть несчастным случаем и не планирует проводить расследование. Но брат-близнец погибшего — Чу Джу-у — намерен узнать, что произошло на самом деле. К тому же, он знает, что незадолго до смерти Воль-у конфликтовал с какими-то парнями, а значит те могут быть причастны к его гибели. Вот только подозреваемые уже находятся в колонии для несовершеннолетних за другие преступления, а значит, чтобы подобраться к ним ближе, придется самому нарушить закон.
Смотреть фильм «Месть» будет интересно тем, кто любит азиатское кино и ценит истории о поиске справедливости, за которую приходится платить слишком высокую цену.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Триллер
КачествоFull HD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
- КСРежиссёр
Ким
Сон-су
- ЧАктёр
Чинён
- КЁАктёр
Ким
Ён-мин
- ХДАктёр
Хо
Дон-вон
- КДАктёр
Ким
Дон-хви
- ЮЮАктриса
Юн
Ю-сон
- ЧХАктёр
Чон
Хо
- НДАктёр
Нам
Джи-у
- КССценарист
Ким
Сон-су
- АРАктёр дубляжа
Александр
Ружейников
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЭДАктёр дубляжа
Эльдар
Данильчик
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ХСХудожница
Хон
Су-хи
- ПИКомпозитор
Пак
Ин-ён