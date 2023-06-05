Месть (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Южнокорейский фильм «Месть» — криминальный триллер о том, как желание узнать правду и добиться справедливости способно поглотить человека.



Чу Воль-у погибает накануне Рождества — тело молодого мужчины обнаружили в резервуаре для воды. Полиция называет его смерть несчастным случаем и не планирует проводить расследование. Но брат-близнец погибшего — Чу Джу-у — намерен узнать, что произошло на самом деле. К тому же, он знает, что незадолго до смерти Воль-у конфликтовал с какими-то парнями, а значит те могут быть причастны к его гибели. Вот только подозреваемые уже находятся в колонии для несовершеннолетних за другие преступления, а значит, чтобы подобраться к ним ближе, придется самому нарушить закон.



Смотреть фильм «Месть» будет интересно тем, кто любит азиатское кино и ценит истории о поиске справедливости, за которую приходится платить слишком высокую цену.

