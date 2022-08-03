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Meru

Meru (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Meru
Документальный, Спортивный86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В 2011г. альпинисты Конрад Анкер, Джимми Чин и Ренан Озтюрк стали первыми в мире, кто полностью прошел по знаменитому маршруту "Shark's Fin".

Страна
США, Индия
Жанр
Спортивный, Документальный
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb