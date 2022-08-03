Meru (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Meru
Документальный, Спортивный86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В 2011г. альпинисты Конрад Анкер, Джимми Чин и Ренан Озтюрк стали первыми в мире, кто полностью прошел по знаменитому маршруту "Shark's Fin".
СтранаСША, Индия
ЖанрСпортивный, Документальный
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джимми
Чин
- ЭЧРежиссёр
Элизабет
Чай Васархели
- КААктёр
Конрад
Анкер
- ГЧАктриса
Грэйс
Чин
- ДЧАктёр
Джимми
Чин
- ЭХАктёр
Эми
Хинкли
- ДДАктёр
Джереми
Джонс
- ДКАктёр
Джон
Кракауэр
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лоу-Анкер
- РОАктёр
Ренан
Озтурк
- ДЧПродюсер
Джимми
Чин
- ЭЧПродюсер
Элизабет
Чай Васархели
- БЭМонтажёр
Боб
Эйзенхардт
- ДЧОператор
Джимми
Чин
- РООператор
Ренан
Озтурк
- ДРКомпозитор
Джошуа
Ральф