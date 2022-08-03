Meru (фильм, 2015) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В 2011г. альпинисты Конрад Анкер, Джимми Чин и Ренан Озтюрк стали первыми в мире, кто полностью прошел по знаменитому маршруту "Shark's Fin".

