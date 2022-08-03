Мертвые души (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.52012, Dead Souls
Ужасы88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В свой 18-й день рождения Джонни Петри узнает, что унаследовал в штате Мэн ферму, заброшенную с момента страшной гибели его семьи. Джонни переезжает, чтобы начать новую жизнь в своем новом жилище. Однако, начав копаться в прошлом, он неожиданно раскрывает ужасные подробности...
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.5 IMDb
- КТРежиссёр
Колин
Тейс
- ДДАктёр
Джесси
Джеймс
- МААктриса
Магда
Апанович
- БМАктёр
Билл
Моусли
- ДХАктриса
Джеральдин
Хьюз
- НФАктёр
Ной
Флайсс
- ДКАктёр
Джейден
Кейн
- ДТАктёр
Дж.Х.
Торранс Даунс
- ЭИАктриса
Элизабет
Ирен
- КДАктёр
Кайл
Доннери
- БМАктриса
Бриджет
Меган Кларк
- ДДСценарист
Джон
Дулан
- ЭГПродюсер
Эндрю
Гернхард
- ЗОПродюсер
Зэк
О’Брайэн
- САПродюсер
Стивен
Адамс
- БФПродюсер
Бонни
Фарли-Лукас
- ЖДХудожница
Жанетт
Дрэйк
- ЭГМонтажёр
Эндрю
Гернхард
- КТМонтажёр
Колин
Тейс
- МВМонтажёр
Мэттью
Вауконен
- АКОператор
Адриан
Коррейя