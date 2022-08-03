Мертвые души (фильм, 2012) смотреть онлайн

В свой 18-й день рождения Джонни Петри узнает, что унаследовал в штате Мэн ферму, заброшенную с момента страшной гибели его семьи. Джонни переезжает, чтобы начать новую жизнь в своем новом жилище. Однако, начав копаться в прошлом, он неожиданно раскрывает ужасные подробности...

