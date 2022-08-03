Мертвые 2: Индия
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Мертвые 2: Индия

Мертвые 2: Индия (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.22013, The Dead 2: India
Ужасы93 мин18+

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О фильме

Корабль из Сомали, на борту которого находится инфицированный работник, прибывает в порт. Получив скромное воздаяние за свою работу, он покидает судно и растворяется в суете многонаселенного, что влечет за собой череду ужасных событий.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвые 2: Индия»