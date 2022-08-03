Мертвые 2: Индия (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.22013, The Dead 2: India
Ужасы93 мин18+
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О фильме
Корабль из Сомали, на борту которого находится инфицированный работник, прибывает в порт. Получив скромное воздаяние за свою работу, он покидает судно и растворяется в суете многонаселенного, что влечет за собой череду ужасных событий.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ХДРежиссёр
Ховард
Дж. Форд
- ДФРежиссёр
Джон
Форд
- ДМАктёр
Джозеф
Миллсон
- ММАктриса
Мину
Мишра
- АГАктёр
Ананд
Гопал
- СДАктёр
Сандип
Датта Гупта
- ПМАктриса
Пунам
Матур
- КСАктриса
Кулсом
Суджитабх
- МРАктриса
Мадху
Раджеш
- ДДАктёр
Дэвид
Донто
- РФАктёр
Роб
Фриман
- ПДАктёр
Принц
Дэвид Осейя
- ХДСценарист
Ховард
Дж. Форд
- ДФСценарист
Джон
Форд
- ХДПродюсер
Ховард
Дж. Форд
- ЭДПродюсер
Энн
Даво
- ХДМонтажёр
Ховард
Дж. Форд
- ДФОператор
Джон
Форд