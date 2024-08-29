Мертвец (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Мертвец
7.72024, Dedeumaen
Триллер, Криминал104 мин18+

Бизнесмена, продавшего свое имя, несправедливо обвиняют в крупной краже, но после нескольких лет в тюрьме у него появляется шанс отомстить врагам. Корейский фильм «Мертвец» — напряженный триллер о человеке, потерявшем все.

В прошлом Ли Манчжэ, потерпев неудачу в своем первом бизнес-проекте, решил продать собственное имя, чтобы начать жизнь заново. С тех пор дела у него пошли в гору: он стал руководителем крупного спортивного конгломерата и а его жена Сухён забеременела. У Манчжэ большие планы на будущее, но во время срочной командировки он узнает, что его подставили и обвинили в хищении денег инвесторов. В СМИ распространяются новости о его самоубийстве, а сам Манчжэ оказывается в китайской тюрьме. Два с половиной года спустя госпожа Сим, видная политическая фигура в Южной Корее, обещает ему шанс вернуть жизнь назад, если Манчжэ поможет ей расправиться с конкурентами.

Что ждет бывшего бизнесмена теперь, когда все его считают погибшим, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Мертвец» 2024 года онлайн на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb