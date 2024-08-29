Мертвец (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Бизнесмена, продавшего свое имя, несправедливо обвиняют в крупной краже, но после нескольких лет в тюрьме у него появляется шанс отомстить врагам. Корейский фильм «Мертвец» — напряженный триллер о человеке, потерявшем все.



В прошлом Ли Манчжэ, потерпев неудачу в своем первом бизнес-проекте, решил продать собственное имя, чтобы начать жизнь заново. С тех пор дела у него пошли в гору: он стал руководителем крупного спортивного конгломерата и а его жена Сухён забеременела. У Манчжэ большие планы на будущее, но во время срочной командировки он узнает, что его подставили и обвинили в хищении денег инвесторов. В СМИ распространяются новости о его самоубийстве, а сам Манчжэ оказывается в китайской тюрьме. Два с половиной года спустя госпожа Сим, видная политическая фигура в Южной Корее, обещает ему шанс вернуть жизнь назад, если Манчжэ поможет ей расправиться с конкурентами.



Что ждет бывшего бизнесмена теперь, когда все его считают погибшим, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Мертвец» 2024 года онлайн на Wink.

