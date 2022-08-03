Мертвая мамуля
Wink
Фильмы
Мертвая мамуля

Мертвая мамуля (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, Mommy Dead and Dearest
Документальный, Криминал71 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История молодой американки Джипси Роуз Бланчард, которая с младенчества оказалась во власти гиперопекающей матери-аферистки Ди Ди. Та таскала дочь по врачам, выдумывая различные симптомы и болезни, чтобы девочке выписывали лекарства и делали ненужные операции. Семейство жило на пожертвования, вызывая сочувствие и умиление у всех окружающих, пока однажды Ди Ди не нашли убитой в собственном доме. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb