Фильм Меня зовут Любовь
2024, Меня зовут Любовь
Драма, Комедия16+
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О фильме
Любовь—женщина среднего возраста, которая живёт вдеревне вместе сродителями исемьёй брата. Последние 5лет онамечтает изменить свою жизнь, ноне знает, счего начать. Всвой день рождения оназагадывает желание выйти замуж. Вэтот жевечер онаслышит вгороскопе, чтонужно действовать именно сейчас, итут жеей наглаза попадается реклама реалити-шоу «Холостях» наНВК «Саха». Любовь решается отправиться вЯкутск, чтобы принять участие вшоу инайти свою вторую половинку.
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Рейтинг
- ВМРежиссёр
Валентин
Макаров
- ДБАктёр
Дмитрий
Баишев
- ЕДАктриса
Елизавета
Далбараева
- ИПАктриса
Ильяна
Павлова
- АФАктриса
Анна
Флегонтова
- ГТАктёр
Геннадий
Турантаев
- ИЕАктриса
Изабелла
Егорова
- ТЛАктриса
Татьяна
Легантьева
- ЛГАктриса
Лиза
Газизова
- ФЛАктёр
Федот
Львов
- ЛБСценарист
Любовь
Борисова
- ВМСценарист
Валентин
Макаров
- ВМПродюсер
Валентин
Макаров
- РЗПродюсер
Розанна
Зыкова
- АЕПродюсер
Алексей
Егоров
- ССПродюсер
Сардана
Саввина
- ССХудожница
Саргылана
Скрябина
- ЛБМонтажёр
Любовь
Борисова
- НМКомпозитор
Николай
Михеев