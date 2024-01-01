Фильм Меня зовут Любовь

Любовь—женщина среднего возраста, которая живёт вдеревне вместе сродителями исемьёй брата. Последние 5лет онамечтает изменить свою жизнь, ноне знает, счего начать. Всвой день рождения оназагадывает желание выйти замуж. Вэтот жевечер онаслышит вгороскопе, чтонужно действовать именно сейчас, итут жеей наглаза попадается реклама реалити-шоу «Холостях» наНВК «Саха». Любовь решается отправиться вЯкутск, чтобы принять участие вшоу инайти свою вторую половинку.



Меня зовут Любовь покупка билетов в кино онлайн