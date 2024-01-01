Мемуары улитки
Wink
Фильмы
Мемуары улитки
7.42024, Memoir of a Snail
Мультфильм, Драма90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Мемуары улитки (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Австралия, 1970-е. В Канберре живёт одинокая женщина по имени Грейс Пудл. Она любит читать любовные романы и коллекционировать декоративных улиток. Однажды в её жизни появляется Пинки — пожилая и эксцентричная женщина, с которой они становятся близкими подругами. С этого момента жизнь Грейс снова наполняется радостью и яркими красками.

Мемуары улитки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия
Жанр
Мультфильм, Драма
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb