7.42024, Memoir of a Snail
Мультфильм, Драма90 мин18+
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Мемуары улитки (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Австралия, 1970-е. В Канберре живёт одинокая женщина по имени Грейс Пудл. Она любит читать любовные романы и коллекционировать декоративных улиток. Однажды в её жизни появляется Пинки — пожилая и эксцентричная женщина, с которой они становятся близкими подругами. С этого момента жизнь Грейс снова наполняется радостью и яркими красками.
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СтранаАвстралия
ЖанрМультфильм, Драма
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb