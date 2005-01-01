Мемуары гейши (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Маленькую прелестную девочку из бедной японской семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами красавица расцветает и познает все таинства этой профессии. Самые влиятельные мужчины становятся пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри, достигшей совершенства в своем искусстве.Но в сердце С�айюри теплится любовь к тому, над которым ее чары не властны. Тайну своей любовной страсти она доверяет лишь страницам дневника…



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