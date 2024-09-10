Медвежий переполох (Фильм 2023) смотреть онлайн

Маленькая медведица ищет своего брата в лесу, который разрушают люди. Приключенческая сказка «Медвежий переполох» — мультфильм из Перу о том, как важна защита природы.



Когда-то давным-давно люди и медведи понимали друг друга. Но человек нанес природе непоправимый вред, разрушив прекрасные места ради наживы. Люди проигнорировали предупреждения последнего медведя, который разговаривал на человеческом языке, и катастрофа продолжилась. Девочка-медведь Милашка живет в лесу с братом Яни-Яни и мамой. Они весело проводят время, лакомятся ягодами и избегают хищного взгляда пумы. Но вот однажды над их лесом терпит крушение самолет, и во время неразберихи Милашка теряет Яни-Яни из виду. Теперь ей нужно найти его, ведь на кону существование их рода.



