Медведи Буни. Таинственная зима (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Xiong Chumo Zhi Xueling Xiongfeng
Мультфильм, Приключения91 мин6+
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О фильме
В лесу бушует невиданная снежная буря, когда на Сосновой горе неожиданно появляется загадочное существо...Увлекательная сказка о знакомстве с новыми приятелями, проверке на прочность старых друзей, и объединении ради спасения родного дома.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.6 IMDb