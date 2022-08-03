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Медведи Буни. Таинственная зима

Медведи Буни. Таинственная зима (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Xiong Chumo Zhi Xueling Xiongfeng
Мультфильм, Приключения91 мин6+

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О фильме

В лесу бушует невиданная снежная буря, когда на Сосновой горе неожиданно появляется загадочное существо...Увлекательная сказка о знакомстве с новыми приятелями, проверке на прочность старых друзей, и объединении ради спасения родного дома.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.6 IMDb