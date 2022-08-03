Медленная суета (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.42021, The Slow Hustle
Документальный, Криминал84 мин18+
История одного коррупционного скандала. Детектив полиции Балтимора Шон Сейтер был убит при исполнении служебных обязанностей. Частная трагедия неожиданно обернулась громким делом, в ходе которого была раскрыта многолетняя коррупционная схема. И без того натянутые отношения общественности с правоохранительными органами подорваны новой бомбой недоверия. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
Время84 мин / 01:24
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb