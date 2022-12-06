Маяк (фильм, 2016) смотреть онлайн

Фильм ужасов о группе туристов, попавших под влияние инопланетного зла во время похода по Аппалачской тропе. Рейнджер Дрэйк убивает своего босса, узнавшего о его тюремном прошлом. Пытаясь скрыть преступление, Дрэйк вызывается провести 10-дневный поход у группы из четырех туристов. У него нет заготовленного маршрута, поэтому все пятеро быстро оказываются в неизученной части леса, где находят странный тотем. С этого начинается череда необъяснимых происшествий, которые только усугубляют эмоциональную нестабильность Дрэйка. Смогут ли герои вернуться из похода живыми, узнаете из фильма «Маяк» (2016), который на Wink можно смотреть онлайн.

