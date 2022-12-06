Маяк (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Фильм ужасов о группе туристов, попавших под влияние инопланетного зла во время похода по Аппалачской тропе. Рейнджер Дрэйк убивает своего босса, узнавшего о его тюремном прошлом. Пытаясь скрыть преступление, Дрэйк вызывается провести 10-дневный поход у группы из четырех туристов. У него нет заготовленного маршрута, поэтому все пятеро быстро оказываются в неизученной части леса, где находят странный тотем. С этого начинается череда необъяснимых происшествий, которые только усугубляют эмоциональную нестабильность Дрэйка. Смогут ли герои вернуться из похода живыми, узнаете из фильма «Маяк» (2016), который на Wink можно смотреть онлайн.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.6 IMDb