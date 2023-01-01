Маурисио Лара vs. Ли Вуд II (фильм, 2023) смотреть онлайн

В феврале 2023 года Лара нокаутировал Вуда в седьмом раунде и отобрал у него титул чемпиона мира WBA в полулегком весе. Уже в мае настала пора реванша. Правда, Маурисио провалил взвешивание, поэтому лишился пояса еще до гонга – на него претендует только Ли.



Маурисио Лара vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.