Матиас и Максим (фильм, 2019) смотреть онлайн

Матиас и Максим
Матиас и Максим

Матиас и Максим (фильм, 2019)

2019, Matthias et Maxime
Драма115 мин18+

Друзья детства Матиас и Максим находятся на пороге перемен. Первый готовится сделать предложение своей девушке, второй ― уехать работать в Австралию. Однако просьба общей знакомой сняться в еe студенческом фильме вносит в планы молодых людей совершенно неожиданные для них коррективы.

Страна
Канада
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Матиас и Максим»