Матиас и Максим
Wink
Фильмы
Матиас и Максим

Матиас и Максим (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Matthias et Maxime
Драмы115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Друзья детства Матиас и Максим находятся на пороге перемен. Первый готовится сделать предложение своей девушке, второй ― уехать работать в Австралию. Однако просьба общей знакомой сняться в еe студенческом фильме вносит в планы молодых людей совершенно неожиданные для них коррективы.

Матиас и Максим смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Матиас и Максим»

Всё