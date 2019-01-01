Матиас и Максим (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Друзья детства Матиас и Максим находятся на пороге перемен. Первый готовится сделать предложение своей девушке, второй ― уехать работать в Австралию. Однако просьба общей знакомой сняться в еe студенческом фильме вносит в планы молодых людей совершенно неожиданные для них коррективы.



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