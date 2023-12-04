Мать. Реинкарнация (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Кайл Галлнер в психологическом хорроре о мужчине, чья девушка начинает вести себя в точности, как его мать.



У Эммета недавно умерла мать. Забрав урну с ее прахом, он вместе с невестой Аней отправляется домой к усопшей, чтобы сделать там уборку и подготовить недвижимость к продаже. Эммет, кажется, не особо скорбит по матери, во многом потому, что она бросила его в совсем юном возрасте. Аня предлагает ему расслабиться при помощи грибов, но после ее поведение загадочным образом меняется: жесты, голос и даже почерк Ани становятся неотличимы от повадок матери Эммета. Раньше она почти не готовила, а теперь делает на завтрак яичницу с беконом. Еще вчера Аня почти не пользовалась косметикой, а теперь стала мастерски накладывать макияж. Эммет не может понять, что происходит: действительно ли в его невесту вселился дух матери, или это странное испытание, задуманное Аней.



Есть ли у этих событий рациональное объяснение, расскажет «Мать. Реинкарнация» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

