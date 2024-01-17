Мастема: Возмездие (фильм, 2022) смотреть онлайн

После смерти пациента женщина-психиатр пытается начать с чистого листа на новом месте, но злой рок находит ее и там. Франко-бельгийский триллер с гипнозом и демонами.



Луиза Вилменс — успешная молодая женщина. Она работает психиатром, встречается с однокурсником Гийомом и проводит публичные сеансы гипнотерапии, которые пользуются популярностью. Возлюбленный поддерживает Луизу и посещает все ее выступления, но одно из них заканчивается для него фатально. Под гипнозом Гийом выходит из окна на глазах обескураженной публики. Пытаясь справиться с трагедией, Луиза переезжает в сельскую местность, где начинает вести практику без применения гипнотерапии. Но новый пациент по имени Тео убеждает ее загипнотизировать его, уверяя, что другие методы на нем не работают. С этого момента загадочных смертей вокруг Луизы становится еще больше.



