Массовый побег (фильм, 2020) смотреть онлайн

1990-е, Чили правит генерал-капитан Аугусто Пиночет. 17 лет назад при помощи ЦРУ он совершил государственный переворот и захватил страну, а всех недовольных новым режимом упрятал в тюрьму Сантьяго, где для политических заключeнных были созданы невыносимые условия. Вскоре угнетeнные несправедливыми властями люди начинают объединяться в Патриотический фронт, чтобы спланировать дерзкий массовый побег.

