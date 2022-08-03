Массовый побег (фильм, 2020) смотреть онлайн

Массовый побег
Массовый побег
8.52020, Pacto de Fuga
Триллер, Драма132 мин18+

О фильме

1990-е, Чили правит генерал-капитан Аугусто Пиночет. 17 лет назад при помощи ЦРУ он совершил государственный переворот и захватил страну, а всех недовольных новым режимом упрятал в тюрьму Сантьяго, где для политических заключeнных были созданы невыносимые условия. Вскоре угнетeнные несправедливыми властями люди начинают объединяться в Патриотический фронт, чтобы спланировать дерзкий массовый побег.

Страна
Чили
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb