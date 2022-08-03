Массовый побег (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
1990-е, Чили правит генерал-капитан Аугусто Пиночет. 17 лет назад при помощи ЦРУ он совершил государственный переворот и захватил страну, а всех недовольных новым режимом упрятал в тюрьму Сантьяго, где для политических заключeнных были созданы невыносимые условия. Вскоре угнетeнные несправедливыми властями люди начинают объединяться в Патриотический фронт, чтобы спланировать дерзкий массовый побег.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДАРежиссёр
Дэвид
Албала
- АЭАктёр
Альберто
Эллена
- АНАктриса
Ампаро
Ногера
- БВАктёр
Бенхамин
Викунья
- КПАктриса
Каролина
Полсен
- КМАктриса
Каталина
Мартин
- СКАктёр
Сесар
Квинтанилья
- ККАктёр
Кристиан
Кеведо
- ДААктёр
Дэвид
Албала
- ДРАктёр
Диего
Руис
- ЭДАктёр
Эдинсон
Диас
- ДАСценарист
Дэвид
Албала
- ДАПродюсер
Дэвид
Албала
- ДАМонтажёр
Дэвид
Албала
- ХККомпозитор
Хуан
Кристобаль Меза