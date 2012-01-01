Машина Джейн Мэнсфилд (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Машина Джейн Мэнсфилд
Драмы121 мин18+
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Сюжет
Конец 60-х годов. Американка бросает мужа, уходит к англичанину и уезжает с ним. Когда женщина умирает, бывший супруг должен исполнить последнюю волю почившей и похоронить её на родной земле, в Алабаме. Тело усопшей привозит в Америку её второй муж.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb