Машина Джейн Мэнсфилд
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Машина Джейн Мэнсфилд

Машина Джейн Мэнсфилд (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Машина Джейн Мэнсфилд
Драмы121 мин18+

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Сюжет

Конец 60-х годов. Американка бросает мужа, уходит к англичанину и уезжает с ним. Когда женщина умирает, бывший супруг должен исполнить последнюю волю почившей и похоронить её на родной земле, в Алабаме. Тело усопшей привозит в Америку её второй муж.

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Информация

Страна
США, Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb