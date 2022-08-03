Маржела: Своими словами (фильм, 2019) смотреть онлайн

Мартин Маржела – живая легенда фэшн-индустрии. Пройдя путь от ассистента Жан-Поля Готье в 80-х до креативного директора Hermes в нулевых, он сформировал собственный бренд с неподражаемым стилем, которому многие, тем не менее, не перестают подражать. При этом Маржела всегда сторонился медийности, скрывая своe лицо в уверенности, что созданные им вещи должны говорить сами за себя. Перед вами – уникальная возможность узнать о секретах затворника, совершившего революцию в мире моды, из первых уст.

