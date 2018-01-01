Мартин Лютер Кинг: Король без королевства (фильм, 2018) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о закулисье жизни лауреата Нобелевской премии мира Мартине Лютере Кинге и показывает совершенно иную точку зрения на его характер. Для одних он — воплощение упорства и пламенный борец за равноправие. Для соратников — обычный человек со своими терзаниями. Основа документальной картины — интервью с теми, кто был с героем незадолго до его убийства. Фильм включает в себя уникальные архивные материалы, а также записи телефонных разговоров с президентом США Линдоном Джонсоном. Смотрите фильм «Мартин Лютер Кинг: Король без королевства» в подписке Amediateka на Wink.



Мартин Лютер Кинг: Король без королевства смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.