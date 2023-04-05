Маршрут построен: по Самарской области на LADA Granta Drive Active. LADA Sport ROSNEFT (фильм, 2022) смотреть онлайн

Проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в 2021 году. Его цель – доказать всем, что имея всего пару дней и надежный автомобиль, всегда можно устроить настоящее приключение. За рулем автомобилей LADA пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT находят все новые маршруты в регионах России и даже выезжая за пределы страны.

Казалось бы, что мы не видели в нашем домашнем регионе – Самарской области. Однако Владимир Шешенин и в этот раз сумел открыть для себя новые места. Прогулялся по набережной и посетил легендарный самарский булочно-кондитерский комбинат, пообедал в ресторане-путешествии и поднялся на воздух на самолете-амфибии, попал на конвейер «АВТОВАЗА» и наслаждался видами жигулевских гор.





