Маршрут построен: изучаем Татарстан за рулем LADA Granta (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в 2021 году. Его цель – доказать всем, что имея всего пару дней и надежный автомобиль, всегда можно устроить настоящее приключение. За рулем автомобилей LADA пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT находят все новые маршруты в регионах России и даже выезжая за пределы страны.

Добро пожаловать в гостеприимный Татарстан! Очередной выпуск проекта «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» мы начали со столицы – великолепной Казани. Но только ею это путешествие решили не ограничивать. Ищем интересные места одной из самых живописных республик страны в компании с LADA Granta.





Маршрут построен: изучаем Татарстан за рулем LADA Granta смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.