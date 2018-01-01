Маркизские острова - дикая природа земли мужчин (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Marquesas islands - The crazy geography of the land of men
Документальные26 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
The Explorers отправляются в далекую часть земли, в самый центр самого большого океана в мире - Тихого океана. На борту Таити Нуи команда направляется к Маркизским островам - самому северному архипелагу в Полинезии и, вероятно, самой изолированной группе островов на земле.
Маркизские острова - дикая природа земли мужчин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.