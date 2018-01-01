Маркизские острова - дикая природа земли мужчин
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Маркизские острова - дикая природа земли мужчин

Маркизские острова - дикая природа земли мужчин (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Marquesas islands - The crazy geography of the land of men
Документальные26 мин12+

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Сюжет

The Explorers отправляются в далекую часть земли, в самый центр самого большого океана в мире - Тихого океана. На борту Таити Нуи команда направляется к Маркизским островам - самому северному архипелагу в Полинезии и, вероятно, самой изолированной группе островов на земле.

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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