Wink
Фильмы
Марин и его друзья: Подводные истории. Марин быстрее всех

Марин и его друзья: Подводные истории. Марин быстрее всех (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Bubble Marin
Мультфильм12 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Все начинается с того, что Транспортные Черепахи случайно доставляют домик семьи главного героя по имени Марин не по адресу, в небольшой городок Ква-Ква-Вилль. В этом чудесном месте живут веселые субмарины. Именно тут Марин знакомится со своими лучшими друзьями и добрыми соседями.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.4 КиноПоиск