Мансарды Петербурга (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Короткометражный документальный фильм о развитии и современном положении одной из самых узнаваемых черт Северной столицы — мансард в центре города.



В Санкт-Петербурге, как и во многих старых городах, в историческом центре установлен высотный регламент. Благодаря этому его уникальный архитектурный силуэт не нарушен до сих пор, а на последних этажах зданий появились мансарды. Это строения, которые формально не нарушают регламент, но добавляют полезного пространства и часто даже становятся жилыми помещениями. Мансарды есть у дома компании «Зингер» и крупной мастерской «Студия 44», а некоторые отели располагают на них самые элитные номера.



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