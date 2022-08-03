Манифест Эрнесто (фильм, 2020) смотреть онлайн

В жизни Эрнесто черная полоса – за один день он теряет работу, любимую девушку и жилье. Но даже после этого он не изменяет себе и остается самым милым человеком на свете. Именно это качество позволяет ему быстро найти новых друзей, новые занятия и новую любовь.

