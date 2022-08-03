Манифест Эрнесто
Wink
Фильмы
Манифест Эрнесто
6.82020, Ernesto's Manifesto
Комедия98 мин18+

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Манифест Эрнесто (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

В жизни Эрнесто черная полоса – за один день он теряет работу, любимую девушку и жилье. Но даже после этого он не изменяет себе и остается самым милым человеком на свете. Именно это качество позволяет ему быстро найти новых друзей, новые занятия и новую любовь.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Манифест Эрнесто»