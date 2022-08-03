Манифест Эрнесто (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
В жизни Эрнесто черная полоса – за один день он теряет работу, любимую девушку и жилье. Но даже после этого он не изменяет себе и остается самым милым человеком на свете. Именно это качество позволяет ему быстро найти новых друзей, новые занятия и новую любовь.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
М. Мэтьюз
- ФХАктёр
Фернандо
Хидальго
- ЭДАктриса
Эми
Дэвидсон
- АХАктёр
Адам
Хасс
- ЛТАктриса
Лисандра
Тена
- РДАктёр
Рэнди
Дж. Гудвин
- ШКАктёр
Шон
Кэрриган
- НМАктриса
Норма
Мальдонадо
- ПШАктёр
Пол
Шакман
- АКАктёр
Аль
Коронел
- ДМСценарист
Дэвид
М. Мэтьюз
- ДМПродюсер
Дэвид
М. Мэтьюз
- ФХПродюсер
Фернандо
Хидальго
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Захарова
- НГАктёр дубляжа
Никита
Грудинов
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бредюк
- КММонтажёр
Коуди
Миллер
- ДМКомпозитор
Дэвид
М. Мэтьюз