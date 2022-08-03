Манджунатх
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Манджунатх

Манджунатх (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Manjunath
Драма, Биография116 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Биографический фильм об обычном человеке, который в 2005 году, будучи выпускником института, работал в одной из ведущих нефтяных корпораций и был застрелен на работе.

Страна
Индия
Жанр
Драма, Биография
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.1 IMDb