Маменькины сынки (фильм, 1953) смотреть онлайн

1953, I vitelloni
Драма, Комедия108 мин18+

Маленький городок на Адриатике. Италия после военных страданий, разрухи и бедности, только-только начинает поднимать голову, просто жить, наслаждаться солнцем и морем, работать, устраивать семейную жизнь и веселиться!

Но почему же пятеро молодых жителей городка чувствуют все большее неудовлетворение, все острее переживают невыносимость ничегонеделания, все сильнее хотят бежать отсюда? Куда угодно, только бежать!

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb