Маменькины сынки (фильм, 1953) смотреть онлайн
1953, I vitelloni
Драма, Комедия108 мин18+
О фильме
Маленький городок на Адриатике. Италия после военных страданий, разрухи и бедности, только-только начинает поднимать голову, просто жить, наслаждаться солнцем и морем, работать, устраивать семейную жизнь и веселиться!
Но почему же пятеро молодых жителей городка чувствуют все большее неудовлетворение, все острее переживают невыносимость ничегонеделания, все сильнее хотят бежать отсюда? Куда угодно, только бежать!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb