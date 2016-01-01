Мама.com (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

A Dot Com Mom — это история простой матери среднего класса из маленького городка. Как и любая другая индийская домохозяйка, она усердно трудится, чтобы вырастить сына. Ее умный сын уезжает в США и становится супербогатым и успешным. Он приглашает своих родителей навестить его и его жену, чтобы разделить их успех. Только матери удается поехать в США. Ее сын взволнован и хочет показать ей всю страну. Но эта простая мать не может справиться с современными обычаями новой страны и попадает в беду. Невестка не может выносить присутствия свекрови в своем доме. Наконец, вместо того, чтобы остаться на 4 месяца, она решает вернуться в Индию пораньше. Проходят месяцы, и возникает ситуация, когда ее сын хочет, чтобы мать вернулась в США. Мать не хочет, но ее муж настаивает, чтобы она поехала.



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