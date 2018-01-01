Wink
Детям
Мама-цапля
Актёры и съёмочная группа фильма «Мама-цапля»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мама-цапля»

Режиссёры

Марина Карпова

Марина Карпова

Режиссёр

Сценаристы

Роза Хуснутдинова

Роза Хуснутдинова

Сценарист

Продюсеры

Андрей Добрунов

Андрей Добрунов

Продюсер

Художники

Светлана Ковалевская

Светлана Ковалевская

Художница

Композиторы

Тимур Ведерников

Тимур Ведерников

Композитор