Мама: Гостья из тьмы (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Вдовый археолог Норман и его дочь Лиз приезжают в город Мессина, где издавна творится чертовщина. Пока отец участвует в раскопках, девочка увлекается оккультизмом и пытается вызвать дух матери. Но вместо нее приходят призраки юного садиста и его мамы-ведьмы, что жили в Мессине в XIX веке.

