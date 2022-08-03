Мама: Гостья из тьмы (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Мама: Гостья из тьмы
Мама: Гостья из тьмы

Ужасы91 мин18+

О фильме

Вдовый археолог Норман и его дочь Лиз приезжают в город Мессина, где издавна творится чертовщина. Пока отец участвует в раскопках, девочка увлекается оккультизмом и пытается вызвать дух матери. Но вместо нее приходят призраки юного садиста и его мамы-ведьмы, что жили в Мессине в XIX веке.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

