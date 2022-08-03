Мама: Гостья из тьмы (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.42019, Cruel Peter
Ужасы91 мин18+
О фильме
Вдовый археолог Норман и его дочь Лиз приезжают в город Мессина, где издавна творится чертовщина. Пока отец участвует в раскопках, девочка увлекается оккультизмом и пытается вызвать дух матери. Но вместо нее приходят призраки юного садиста и его мамы-ведьмы, что жили в Мессине в XIX веке.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ГДАктёр
Генри
Даутуэйт
- КГАктриса
Катя
Греко
- РФАктриса
Рози
Феллнер
- ЗНАктриса
Зои
Ночи
- АБАктёр
Аран
Беван
- АКАктриса
Аврора
Кваттрокки
- КРАктёр
Кристиан
Роберто
- АААктриса
Анжелика
Аллеруццо
- АААктёр
Антонио
Альвеарио
- АБАктёр
Алессио
Бонаффини
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый