Фильм Маленькая мама

Сюжет

Ученица старших классов Мари Боннар выполняет поручение завуча и отправляется в ближайшую лавку за тряпкой для классной доски. По пути девушка замечает, что неизвестная женщина оставляет на крыльце детского дома свёрток с ребёнком и скрывается. Любопытная Мари подходит и берёт малыша на рук�и, но в этот самый момент двери приюта распахиваются, и медсестра приглашает её зайти. Невозмутимый врач регистрирует школьницу, как мать подкидыша, не слушая её слова, что она — не маленькая мама, а просто случайная прохожая. Уже к вечеру все в школе знают о ребенке.



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