Мальчик с велосипедом (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

История 12-летнего подростка, который хочет найти отца, оставившего его в детском доме. Совершенно случайно он знакомится с Самантой, хозяйкой парикмахерской, которая позволяет мальчику оставаться с ней на выходных.



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