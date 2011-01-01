Мальчик с велосипедом (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Le Gamin au vélo
Драмы83 мин18+
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Сюжет
История 12-летнего подростка, который хочет найти отца, оставившего его в детском доме. Совершенно случайно он знакомится с Самантой, хозяйкой парикмахерской, которая позволяет мальчику оставаться с ней на выходных.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДРежиссёр
Люк
Дарденн
- ТДАктёр
Тома
Доре
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- ФРАктёр
Фабрицио
Ронджоне
- ЭДАктёр
Эгон
Ди Матео
- Актёр
Оливье
Гурме
- БСАктёр
Батист
Сорнен
- СДАктёр
Сэмюэл
Де Рик
- КЖАктёр
Карл
Жадо
- КДАктёр
Клоди
Дэлфоз
- ЖДСценарист
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДСценарист
Люк
Дарденн
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн
- ДФПродюсер
Дэнис
Фрейд
- МДМонтажёр
Мари-Элен
Дозо
- АМОператор
Ален
Маркоэн