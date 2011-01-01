Мальчик с велосипедом
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Мальчик с велосипедом

Мальчик с велосипедом (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Le Gamin au vélo
Драмы83 мин18+

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Сюжет

История 12-летнего подростка, который хочет найти отца, оставившего его в детском доме. Совершенно случайно он знакомится с Самантой, хозяйкой парикмахерской, которая позволяет мальчику оставаться с ней на выходных.

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Информация

Страна
Бельгия, Франция, Италия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик с велосипедом»

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