Малавита (в переводе Гоблина) (фильм, 2013) смотреть онлайн

Бывший мафиозный босс вместе с семьей приезжает в маленький французский город по программе защиты свидетелей. «Малавита» — фильм с Робертом Де Ниро и Мишель Пфайффер о том, что старые привычки так просто не забываются.



Мафиози Джованни Манзони оскорбил влиятельного дона Лучезе и, чтобы спастись от неминуемой расправы, сдал своего противника полиции. Теперь Манзони под видом опытного писателя переезжает с женой, двумя детьми и собакой Малавитой во французскую провинцию Нормандия. Здесь им предстоит привыкать не только к новым именам, но и к менталитету местных жителей и постоянному наблюдению со стороны агента ФБР Стенсфилда. Однако сколько бы они ни пытались приспособиться, им сложно не возвращаться к привычным способам решать проблемы. И появление врагов, жаждущих их крови — лишь вопрос времени.



Увидеть будни мафиози, которые пытаются казаться обычными людьми, поможет комедия «Малавита» 2013 года.


