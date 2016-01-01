Максимальная тяга (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Maximum Ride
Фантастика, Фэнтези84 мин18+
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Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
В центре сюжета — несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учeных-генетиков — полулюдей-полуволков.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Фэнтези
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ЭМАктриса
Элли
Мари Эванс
- ПДАктёр
Патрик
Джонсон
- ЛРАктриса
Лилиана
Рэй
- ЛГАктёр
Люк
Грегори Кросби
- ГЛАктёр
Гэвин
Льюис
- ТДАктриса
Тетона
Джексон
- ЗЭАктёр
Зэйн
Эмори
- КУАктриса
Кэрри
Уомплер
- ЛОАктриса
Лилли
Оуэнс
- ЗФАктёр
Зандер
Фейден
- ДПСценарист
Джеймс
Паттерсон
- ГБПродюсер
Гари
Бинкоу
- КГХудожница
Кэнди
Гутеррес
- ДГМонтажёр
Джоэль
Гриффен
- КПКомпозитор
Келвин
Пимон