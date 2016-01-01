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Максимальная тяга

Максимальная тяга (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Maximum Ride
Фантастика, Фэнтези84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
В центре сюжета — несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учeных-генетиков — полулюдей-полуволков.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Фэнтези

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.6 IMDb