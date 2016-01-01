Максимальная тяга (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.

В центре сюжета — несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учeных-генетиков — полулюдей-полуволков.



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