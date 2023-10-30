Мако. Убийца из глубины (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Египетский хоррор о группе документалистов, которая отправляется снимать фильм о затонувшем корабле, но встречает акулу-убийцу. Перспективная кинематографистка Рана становится героиней мемов, когда на церемонии награждения по ошибке получает премию, предназначавшуюся ее мужу. Чтобы восстановить репутацию, она вместе с небольшой командой единомышленников отправляется в Красное море, где при загадочных обстоятельствах затонул пассажирский корабль. Теперь места, где случилась катастрофа, считаются проклятыми. Когда же Рана и ее товарищи погружаются к обломкам корабля, они привлекают внимание акулы, которая начинает на них охоту. Кто выживет в предстоящей схватке, расскажет фильм «Мако. Убийца из глубины» 2021 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

