Магия четырёх стихий
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Магия четырёх стихий

Фильм Магия четырёх стихий

2025, Ein Mädchen namens Willow
Семейный, Фэнтези6+
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О фильме

Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии огня. Вместе со своим верным помощником огненным лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии воды, земли и воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.

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Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 IMDb