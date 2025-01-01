Фильм Магия четырёх стихий
2025, Ein Mädchen namens Willow
Семейный, Фэнтези6+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии огня. Вместе со своим верным помощником огненным лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии воды, земли и воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.
Магия четырёх стихий покупка билетов в кино онлайн
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
6.8 IMDb