Магазинные воришки
Wink
Фильмы
Магазинные воришки

Магазинные воришки (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Manbiki kazoku
Драмы, Криминал115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бедная, но счастливая семья Сибата промышляет мелким воровством в супермаркетах. В одну из вылазок отец семейства встречает малышку Юри, страдающую от побоев родителей. Он решает приютить девочку, но когда полиция начинает ее поиски, Сибата оказываются в опасности.

Магазинные воришки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Япония
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb